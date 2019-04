Utleie av boliger og fritidsbolig Innsendt av: Niels Jeg eier 4 utleieleiligheter fra i år samt at jeg leier ut en leilighet i Frankrike noen uker i sommersesongen. Vil utleie i Frankrike gjøre at jeg kommer over grensen for næringsinntekt? Hei,

Vi antar at du bruker leiligheten i Frankrike som din fritidsbolig, og da vil denne leieinntekten beskattes etter egne regler.

Dersom vi har forutsatt riktig, blir det ikke næringsinntekt for deg ved utleie av fire utleieleiligheter.



Mvh Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Lønn utland Innsendt av: Ukjent Hei, jeg får ikke sett om jeg får restskatt eller tilgode igjen ettersom jeg har fått lønn utland. Når får jeg beskjed om dette? Tror jeg er i det som alle kaller «neste pulje» Hei,



Dersom du ikke har fått en foreløpig skatteberegning fra skattetaten i din skattemelding, må du dessverre vente til du får skatteoppgjøret ditt med å se om du får restskatt eller tilgode.



Dersom du ikke krever nedsettelse av norsk skatt som følge av eventuell skatt betalt i utlandet, kan du forsøke å beregne skatten ved å bruke skattekalkulatoren på skatteetatens hjemmesider.



Mvh, Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Godkjenne og signere skattemeldingen Innsendt av: Terje Hei! Hvis jeg ikke har noen endringer på skattemeldingen, trenger jeg vel ikke å foreta meg noe. Hvis jeg likevel vil sende inn, hvordan gjør jeg det? Hei.



Du går inn for å se på eller endre skattemeldingen, og sender deretter inn.



Men det er som du sier ikke nødvendig å sende inn dersom du ikke har endringe.



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Skatt av leieinntekter Innsendt av: Tommy Hei! Vi har leid ut leiligheten vår mens vi har vært ute å reist. Kan samboeren min føre opp all leieinntekt sånn at en av oss betaler skatten? Eller må dette fordeles på begge parter? Vi eier 50% hver av leiligheten. Samboeren min har fått tilsendt den nye skattemeldingen og jeg den gamle, derfor er det mye mer ryddige og mer forståelig å bruke den nye skattemeldingen. Hei,



Siden dere er samboere og dere eier boligen 50% hver, må dere begge ta med deres andel av inntekter og utgifter knyttet til utleie av boligen og betale skatt av netto inntekt.



Du må fylle ut skjema RF-1189 og din samboer legger inn informasjon om inntekt og utgifter knyttet til utleie av bolien i sin skattemelding.



Mvh, Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Endre innsendt melding. Innsendt av: Ukjent Etter at jeg hadde sendt inn meldingen oppdaget jeg at jeg hadde skrevet et feil tall. Hvorfor retter jeg dette? hei, du bare retter opp tallet som ble feil, og sender inn skattemeldingen på nytt.

mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma AS

Skjermingsfradrag Innsendt av: Tormod Hei! Viss eg får utbytte og gevinst på feks salg av Telenor for 2018 og har brukt skjermingsfradragene årene før. Får eg ikkje skjermingsfradraget som gjelder 2018 viss eg realiserer aksjen dette året hei, for å kunne benytte skjermingsfradraget må du du ha aksjene i behold ved utgangen av året. Du har derfor forstått reglene helt korrekt.

mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma AS

salg av aksjer etter dødsbo - skattepliktig gevinst for arvinger? Innsendt av: Spørrende I forbindelse med oppgjør av et dødsbo i 2018 fremkommer det i skattemeldingen for året 2018 til avdøde en gevinstbeskatning for solgte aksjer i boet der arvingene nå må dekke oppstått skatt etter aksjesalget. Arvingene har avhendet aksjene og beløpet har gått inn i boet og er fordelt på arvingene. hei,

det er nok slik at det blir skatt på gevinst ved realisajon av aksjer, også selvom aksjene selges fra dødsboet. Den beregnede skatten blir derfor å fordele på arvinger som mottok pengene.

mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Baksmell Innsendt av: Jørn Hei. Jeg fikk ordinær lønn + sluttvederlag i 2018 og har da betalt vanlig skatt for både lønn og sluttvederlaget. Men jeg har nå fått baksmell xxx kr. Hvorfor det? Er det slik at man må betale ekstra skatt for sluttvederlaget? hei,

det skyldes nok at skattetrekket ditt ikke har tatt høyde for både lønn og sluttvederlag i 2018, og det således har blitt trukket for lite skatt. Lønn og sluttvederlag beskattes likt.

mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma AS

Støtte til foreldre Innsendt av: Frosken Hei, Foreldrene mine er franske, pensjonister, bor i Frankrike og har ikke noe penger. Kona og jeg kjøpte et hus i Frankrike som de bor gratis i og støtter dem med penger når de trenger det. Kan vi få noe fradrag eller skattelettelse for det? Hei.



Det er ingen fradragsrett lenger for forsørgelse av personer bosatt i utlandet. Dette anses som private utgifter.



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Delingsøkonomi Airbnb Innsendt av: Undrende Skatteetaten beskriver at det er vanskelig å beregne fradrag når det gjelder delingsøkonomi som utleie av egen bolig der man leier rom kortere enn 30 dager, og eier bor der selv. Som kjent trekkes det 10.000 kroner, og deretter skatte 85% av gjenværende inntekt med 23% skatt. Hvis man har i utgangspunktet et fradrag som er høyere enn den summen skatteetaten har beregnet, hva kan man gjøre da? Hei.



Skatteplikten for kortidsutleie er som du sier; vi trekker fra kr 10 000 og beskatter 85% av overskytende. Denne metoden medfører at man ikke har fradragsrett for kostnader. se mer på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/2/8/6/



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Skattefradrag for barn med ADHD Innsendt av: Ukjent Finnes det skattefradrag for barn med ADHD? Hvis ja hvilken post i skattemeldingen bruker mann og hvordan beregner mann fradraget? Hei.



Det er dessverre ikke noen fradragsmulighet for kostnader til barn med ADHD. Kostnader tilknyttet barn dekkes kun av foreldrefradraget for pass og stell. Se mer på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/10/



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Endre verdi leilighet Innsendt av: Therese Min sekundærbolig(utleieleilighet) er registert med en altfor høy formueverdi(ca 2 mill for høy), hvordan vil det påvirke skatten hvis jeg justerer denne ned? Hei,



Dersom du mener at formuesverdien på din sekundærbolig er høyere enn 100% av markedsverdien på boligen, kan du kreve nedsettelse av formuesverdien.



En nedsettelse av formuesverdien forutsetter at du på forespørsel fra skatteetaten kan fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon for eiendommens markedsverdi. Markedsverdien kan enten dokumenteres med takst/verdivurdering eller observerbar markedsverdi. Dette grunnlaget må skrive seg fra tiden etter 1. juli 2018, for at det skal kunne ha virkning for formuen i 2018.



Det skal betales formuesskatt av netto formue over kr 1 480 000. Formuesskatten er på 0,85%.



Mvh, Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Skatt på overskudd ved salg av bolig Innsendt av: Ukjent Hei Vi har solgt bolig men har fått godskrevet botid. Må vi oppgi overskuddet eller trenger vi ikke det? hei,



Dersom dere oppfyller eie- og botid, trenger dere ikke å føre opp gevinsten i skattemeldingen. Dere må også passe på at den solgte boligen ikke står oppført i den forhåndsutfylte skattemeldingen lenger.



Mvh Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Fradrag reise hjem/arbeid Innsendt av: Svein Hei Jeg har 88km t/r reisevei fra hjem og arbeid. Er det greit å bruke et snittantall arbeidsdager per år (230 dager er gjengangeren jeg finner) eller må jeg manuelt inn og telle nøyaktig antall arbeidsdager i fjor? Hei, dersom du har jobbet fulltid, legges det til grunn 230 arbeidsdager per år. Dersom du har hatt mer enn 5 ukers ferie, avspasering el som tilsammen utgjør mer enn 15 dager, skal du trekke fra antall dager du ikke har vært på jobb.



Hilsen

Tonje & Gjertrud, KPMG Law Advokatfirma

Fradrag ved bytte av bank Innsendt av: Jenni Jeg betalt litt ved bytte av bank jeg har boliglån i, dette satte jeg som fradrag under 3,3,7 da det kun var der det var åpent. I 3.3.1 sto det noe fra før, så turte ikke endre noe der. Blir det helt feil? Hei,



Du kan fint bruke post 3.3.7.



Mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Fordeling av frivillige gaver Innsendt av: Jan k Hei. Kan en ektefelle overta beløp gitt til frivillige skattefrie gaver dersom den ene part har gitt mer enn maksbeløpet på 40.000? Hei.



Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen i post 3.3.7.



Maksimalt fradrag for gaver er 40 000 kroner per år.



Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.



Har du gitt mer enn maksbeløpet må du ta kontakt med organisasjonen for å få endret gavegiver.



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Deling etter avdød mor Innsendt av: Harald Mor døde i oktober, men boet har ikke blitt delt før nå. Skal jeg føre opp min del av verdiene i min selvangivelse? Hei.



Boet hadde pr. 31.12.18 fortsatt verdiene i behold. Det skal derfor leveres skattemelding for boet/avdøde. Dersom verdiene først er overført deg i 2019 skal du ikke ta med dette i din skattemelding.



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Oppjusteringsbeløp aksjeinntekt/ - tap Innsendt av: EE Gjelder oppjusteringsbeløpet kun aksjebaserte investeringer, eller inngår også valuta, CFD, og opsjoner? Min forståelse er at kun gjelder aksjer, da det ikke gjelder obligasjoner. Spesielt obligasjoner blir en mer fordelaktig investering med kun 23% skatt vs 30,59 på aksjer. Har opplevd å korrigere aksjegevinster i skattemeldingen uten at oppjusteringsbeløpet justeres. Det skal i hovedsak justeres automatisk når man levere inn via Altinn? Ingen skikkelig svar å få hos Skatteetaten etter flere forsøk og har endt opp med å sende inn skattemeldingen på nytt. Setter pris på ett fasit svar her. Hei,

Du har rett, oppjusteringsfaktoren gjelder kun for aksjebaserte investeringer.

En korriering av aksjegevinst/tap skal i utgangspunktet skje automatisk. det er viktig at du legger det inn i riktig post, eventuelt også i RF-1088 eller RF-1159.

lykke til!





Mvh Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Sendte inn for tidlig, gjort feil Innsendt av: Ukjent Har gjort feil på innsendt skattemelding, hvordan endre denne nå når den er sendt inn? hei, det går fint an å korrigere den allerede innsendte skattemeldingen. Du legger inn nye tall og opplysninger og laster opp i Altinn på nytt.



mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Finansielle instrumenter Innsendt av: Chris Hvor fører jeg kjøp og salg av finansielle instrumenter fra feks cmc markets? Hei.



Vi har nå et nytt skjema hvor alle gevinster og tap fra finansielle produkter skal føres inn. Dette heter RF-1159. Ved å fylle ut skjemaet vil aktuelle poster i skattemeldingen bli oppdatert.



Se mer om på: https://www.skatteetaten.no/RF1159



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

penger i utlandet som ikke er oppgitt Innsendt av: hemmelig Hei jeg har noen millioner i en utenlandskbank som dere over flere år ikke har klart å finne. kan jeg nå ta dem hjem til norge uten straff? eller skatte litt og gjøre opp for meg? hei,

vi anbefaler "frivillig retting" - det vil si at du forteller myndighetene om bankkontoen din, innestående pr utgangen av året og renteinntekter pr år. En frivillig retting innebærer gjerne at du må rette opp 10 år tilbake i tid. Eventuelle omkostninger ved bankkontoen kan det kreves fradrag for.



mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Jobbe i Utlandet Innsendt av: Helge Hei, Jeg har jobbet i Emiratene og UK i hele 2018. Jeg har vært i Norge 29 dager totalt i fjor og har ikke vært i Norge i mer enn 8 dager per måned. Har jobbet kun i Norge i 7 dager i fjor, og resten har jeg jobbet enten i Emiratene eller UK. Skal jeg betale full skatt til Norge på grunn av de 7 dagene som jeg jobbet i Norge? Hei,

Vi regner med at du er skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett. Det betyr at du i utgangspunktet er skattepliktig til Norge for din samlede lønnsinntekt, både det som er opptjent i Norge, UK og Emiratene.



For å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i utlandet, kan du enten kreve kredit i Norge for skatt betalt i utlandet, eller du kan kreve nedsettelse av norsk skatt etter ettårsregelen dersom du oppfyller vilkårene.



For å kunne bruke ettårsregelen, må du ha hatt et arbeidsopphold i utlandet på minst 12 måneder og kan kun ha vært i Norge i maksimalt 6 dager per måned i gjennomsnitt. Du finner mer inforamsjon om reglene om ettårsregelen her:



https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/utland--lonnsinntekter-og-pensjonsinntekter-mv/U-15.019/





Siden du har jobbet i både UK og Emiratene, vet vi ikke om du har jobbet parallelt i UK og Emiratene og om du derfor oppfyller kravene til å kreve nedsettelse etter ettårsgelen.



Men, du kan uansett kreve kredit for skatt betalt i utlandet. Du må da fylle ut skjema RF-1147.



Mvh, Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Skattesmell med nytt huslån Innsendt av: Sandra Eg har ein situasjon eg ikkje heilt forstår. Kjøpte leiligheit i Oslo i sommer (2018), og i den forbindelse tok opp huslån. Dette er første leiligheit, så hadde ikkje lån frå før. Slik eg har forstått det, så skal ein få eit fratrekk som er ganske bra for lånet, men når årets skattemelding kom så viser den at eg skulder 72kr. Det er ein heilt ubetydelig sum, men sidan eg ikkje har endra skatten eg betalte i fjor til tross for eit nytt lån på 3 Mill, så forventa eg å få ein del tilbake. Har eg misforstått korleis dette heng sammen? Hei,



Det er nok ikke slik at du får fradrag for lånet i intekten. Men du skal få fradrag for faktisk betalte gjeldsrenter. Du bør dermed passe på at de har kommet med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

og - for ordens skyld - restskatt under kr 100 trenger du ikke å betale.



Mvh Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Overføring av underskudd . Innsendt av: S. Katt Kan jeg overføre underskudd / bokført tap til min samboer ? hei,

Du kan dessverre ikke overføre et underskudd til din samboer.

Ditt underskudd fremføres dermed til inntektsåret 2019.



Mvh Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Skattefradag barselhotell? Innsendt av: Anonym Kan man få skattefradrag av utgiftene for overnatting i barselhotell? Kona hadde en tungt fødsel - så det var nødvendig å overnatte med henne i barselhotell. hei,

Myndighetene vil nok se på disse utgiftene som en privat utgift, som du ikke kan kreve fradrag for.



mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Overføring av renteinntekter mellom ektefeller. Innsendt av: Skattebetaler Min kone har lav inntekt. Jeg er pensjonist; min kone ikke. Jeg overfører renteinntekter til henne slik at hennes totale inntekt blir kr 55.000. Er det noen hensikt å overføre utover dette? Dersom begge er pensjonister vil visstnok det lønne seg. Hei,



Vi kjenner ikke til alle deres forhold, men ut fra det du skriver høres det ikke ut til at det er noe skattemessig å spare på å overføre mer enn det du har foreslått. Vi legger til grunn at du mener at alminnelig inntekt er høyere enn kr 55 000.

Dele på boliglånet Innsendt av: Nasrin Hei! Da vi kjøpte bolig i 2016 så gjorde vi ingenting ift. selvangivelsen, og antok at långiver ville fikse det mest viktige. Ser nå i selvangivelsen at det nå er kun meg skattemyndighetene har registrert renkekostnadene og lånet på, selv om formuen er registrert på ektefellen min også. Jeg har lest litt rundt og skjønt at det lønner seg å fordele lånet 50/50 på begge mtp rentekostnader, skatt ift. Lønn osv. Kunne dere forklart dette litt mer tydelig for meg? Og hva det lønner seg å gjøre rent skattemessig for oss to? Hei,



Ektefeller lignes sammen for formue og gjeld, så fra et skattemessig ståsted spiller det ingen rolle om formue og gjeld føres hos den ene eller fordeles mellom dere.



Dere kan fordele gjeldsrentene mellom dere slik dere ønsker. Dersom dere feks deler gjeldsrentene mellom dere 50/50 og dere begge da har alminnelig inntekt på mer enn kr 55 000, får dere begge skattemessig fordel av gjeldsrentene.

mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Privat lån Innsendt av: Gjert Jeg kom til å tenke på at jeg burde ha ført opp et privat lån på selvangivelsen. Det ble inngått allerede i 2017, men jeg tror ikke noen av partene har ført det opp. Hvordan kan jeg gå fram for å rette opp i det? hei,



Du kan fint rette opp skattemeldingen for 2017, ved å sende inn RF-1366, og gi opplysninger om lånet du har. For skattemeldingen 2018 fører du opp lånet i post 4.81. Dersom du betaler gjeldsrenter, må du huske å kreve fradrag for betalte gjeldsrenter.



Vedkommende som har gitt deg lånet, skal føre det opp som en fordring i sin skattemelding.





Mvh Gjertrud og Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Fradrag for småbarnsforeldre Innsendt av: Ina Hvis man betaler barnevakt kontant, hvordan skal man da kunne dokumentere det med originale bilag? Og hvor mye kan barnevakten tjene før hun må opplyse det? Hei,



Det er kun kostnader til pass av barn når man er på arbeid som er fradragsberettiget. Vi vil anbefale at eventuell barnevakt betales med vipps eller via nettbank slik at du ved spørsmål fra skattemyndighetene kan dokumentere hva du har betalt.



Hvor mye barnevakten kan tjene uten at det blir skattepliktig er litt vanskelig å svare på uten å kjenne til hennes situasjon.



mvh

Gjertrud & Tonje, KPMG Law Advokatfirma

Skattepliktige renter NSA Art 11 Innsendt av: Jon Blund Har emigrert fra Norge etter skatteavtalen mellom de nordiske landene, bosatt i Sverige etter NSA Art 4, har hemvistintyg fra svenske skatteverket som styrker at emigrasjonen etter avtalen fant sted under 2018. Av skattetaten fått opplyst at renteinntektene under 2018 ikke er skattepliktige til Norge jf. NSA Art 11 selv om jeg fremdeles er globalt skattepliktig etter norsk intern rett. 1) Kan dette stemme? 2) Om det stemmer synes ordlyden (om utbetalte renter) i NSA Art. 11 også å begrense norsk beskatningsrett for opptjente renter ved emigrasjonstidspunktet etter skatteavtalen? 3) Har også fått utbetalt renter under perioden hvor jeg var skattemessig bosatt etter skatteavtalen i Norge, disse bør vel anses være skattepliktige til Norge (ellers vil de anses som skattefrie, da Skatteverket ikke anser de som skattepliktige til Sverige? Håper på oppklaring her, da det virker umulig å få avklart problemene med skatteetaten etter omorganiseringen av SFU. Hei.



Dette bør besvares fra skattekontoret for din konkrete sak. Jeg anbefaler deg å søke om utsettelse og komme med henvendelsen etter 30.april.



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Boliggjeld fordeling mellom samboere Innsendt av: Tor Edvin Minn samboer og jeg eier bolig sammen, men siden lånet står oppført på henne med meg som medlåntager har hele lånet kommet på hennes skattemelding, og hittil har vi pleid å manuelt fordele dette 50/50 slik at begge får sine fradrag for renter og sin del av gjelden i skattemeldingen. Siden jeg har solgt min leilighet med fortjeneste og dermed har en del kapital, vil jeg ende opp med formueskatt i 2018. Hun på sin side ligger langt under grensen. Vil det være greit å føre en større andel av selve gjelden over på meg for å minimere formue og unngå formueskatt? Vi er begge eiere av boligen. Vi gifter oss i sommer, så dette vil kun gjelde ligningsåret 2018. Håper dette er tilstrekkelige opplysninger, og at dere har anledning å svare. Hei!

Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.



Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.

Det vil nok også gjelde for 2018 ettersom de som gifter seg etter 31. oktober 2018 skattlegges som enslige skattytere for 2019 (helt adskilt). I skattemeldingen for 2018 må den ektefellen med lavest alminnelig inntekt kreve at skattlegges som ektefeller, forutsatt at dere stiftet felles hjem før 31. desember 2018. Hvis du ønsker ektefellebeskatning, velger du "Ja" i feltet "Har du giftet deg etter 30.10.2017 og krever felles fastsetting med ektefellen?".

Men neste år kan det være en ny løsning - slik at dette kan være noe forskjellig fra beskrivelsen over. Lykke til både med endring av skattemeldingen og det forestående bryllupet!





mvh Skatteetaten v/Roar Lyby

Diabetiker-avdrag Innsendt av: Diabetikeren Hei! Hvilke avdrag kan jeg trekke fra på skatten som relateres til diabetes type 1. Hei.



Særfradraget for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011, og dette føres i denne posten.



Har du fått diabetes etter dette og har merkostnader pga sykommen er det derfor ikke lenger fradragsrett for disse.



Mvh Skatteetaten v/Janne Tvenge

Utleie av fritidsbolig Innsendt av: Dag Vedlikehold, plenklipping etc egeninnsats? Kan dette trekkes fra ? Hei! Det kommer an på om du bruker fritidsboligen selv eller ikke.

Bruker du den ikke selv, det vil si at det er en ren utleieieiendom - er svaret ja - og du skal fylle ut RF-1189 og ta med alle inntekter og kostnader.

Bruker du den selv skattlegges den etter en såkalt sjablonregel, hvor de første 10 000 er skattefrie, og du beskattes for 85% av det beløpet som overstiger 10 000. Da er kostnader ikke fradragsberettiget i tillegg.

Les mer om dette her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/



mvh Skatteetaten v/Roar Lyby