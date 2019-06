Nå kommer skattepengene

Om lag 2,9 millioner nordmenn får igjen totalt over 34 milliarder kroner på skatten i år. Over halvparten vil bruke av beløpet på sparing, viser undersøkelse.

Fra midnatt kan du sjekke hva du får igjen, eller må betale i restskatt. Har du penger til gode, utbetales disse iløpet av de neste tre ukene, ifølge Skatteetaten.

De aller fleste får pengene på konto allerede 20. juni, opplyser pressesjef Merete Jebsen i Skatteetaten til Dine Penger.

Rekordmange av de om lag 2,9 millioner nordmenn som får igjen på skatten i år planlegger å bruke pengene på sparing, ifølge en ny undersøkelse utført av Respons Analyse for Sparebank 1.

– For første gang siden vi startet å måle oppgir over halvparten av nordmenn at de vil bruke av skattepengene til sparing. Med stigende renter og økende gjeld i befolkningen er dette en veldig god idé, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

I 2012, første gang målingen ble gjennomført, svarte til sammenligning 38 prosent at de ville bruke skattepengene til sparing.

Årets undersøkelse viser at 27 prosent, eller én million nordmenn, regner med at deler av skattepengene vil gå til vanlig forbruk. 23 prosent eller 900.000 personer vil bruke noe av skattepengene til ferie og reiser.

I snitt får de som har penger til gode igjen 11.800 kroner.

800.000 nordmenn skylder sannsynligvis staten penger, ifølge skattemeldingen som kom i april. Totalt skylder disse 20,6 milliarder i skatt. Det er i snitt 25.900 kroner per person.

Hvis du mottar skatteoppgjøret digitalt, vil du få tilsendt faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist i meldingsboksen din i Altinn. Du vil bli varslet når fakturaen ligger i Altinn, opplyser Skatteetaten til Dine Penger.

Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med forfallsfrist i posten til din folkeregistrerte adresse. For deg som får skatteoppgjøret i juni, er tidligste forfallsfrist 20. august – både for restskatt over og under 1.000 kr.

Hvis du får over 1.000 kroner i restskatt, blir beløpet delt opp i to like innbetalinger. Forfallsfristene er henholdsvis tre og åtte uker etter at skatteoppgjøret ditt blir sendt ut, ifølge Skatteetaten.

Ikke alle får skatteoppgjøret 20. juni, men for de aller fleste med elektroniske brukere og som har registrert riktig kontaktinformasjon og er ordinære arbeidstagere, blir oppgjøret tilgjengelig da.

Neste mulighet for skatteoppgjør er 15. august.

Deretter blir det løpende oppgjør frem til 24. oktober, som er siste skatteoppgjørsdato i år.

Mange får både skattepenger og feriepenger utbetalt på samme tid i juni, påpeker Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim i en episode av podkasten Pengerådet.

I en husholdning med to inntekter kan man dermed fort komme opp i en sum på langt over 100.000 kroner ekstra denne måneden.

GIR RÅD: Privatøkonom og Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: Thomas Andreassen VG

Derfor råder Kvadsheim, i likhet med flere forbrukerøkonomer, til å legge en plan for hva pengene skal brukes til.

– Det er litt forskjell på feriepenger og skattepenger. En tenker kanskje litt annerledes med skattepengene. En del ser dessverre på det som en ren Lotto-gevinst, sier han.

Han sikter til at noen med vilje setter skattetrekket litt høyere enn normalt, nettopp med ønske om å få penger tilbake i skatteoppgjøret.

– Det er for så vidt fornuftig, men når de da får pengene tilbake, unner de seg kanskje noe de ikke ville gjort, hvis de hadde hatt et nøyaktig skattetrekk, sier Kvadsheim.

Han har to stikkord til dem som ønsker å bruke pengene til å spare: Planlegg litt, og vær mest mulig konkret.

– La feriepenge- eller skattepengepotten være start på noe litt større. For eksempel, det fremste sparemålet – for de fleste – bør være bufferkonto, sier han.

Kvadsheim råder videre til å bruke pengene til nedbetaling av gjeld, sparing i fond, eller oppussing. Men det er også helt greit å bruke pengene som blir igjen på ferie, mener han.

Bli abonnent og les flere saker på Dine Penger+

Utnytt gråsonene ved utleie av egne bolig

I utgangspunktet er utleie i egen bolig skattefritt, og utleie der du ikke bor, er skattepliktig. Men det finnes flere gråsoner. Slik kan du utnytte reglene. Les guiden her.

Lise (31) sparer 350.000 kroner i året





Foto: Siv Dolmen





Lise Vermelid Kristoffersen skal bli økonomisk uavhengig før hun er 40 år. For Eivind Berg ble en Playstation en dyrekjøpt erfaring, mens for Kjersti Grønseth har det gått sport i å spise billig. Møt de tre pengebloggerne her. Les saken



Bli millionær på bonuspoeng

Foto: Patrick da Silva Sæther





I «gullstua» på Oslo Lufthavn Gardermoen koser Christian Jostad og Tore Dyrseth seg med gratis mat og drikke før avreisen til Miami, med billetter på forretningsklasse foran i kabinen. De er millionærer på bonuspoeng. Les saken

Velg riktig lastesykkel



Foto: Siv Dolmen

– Dette er hovedtransportmiddelet til hele familien, sier Kari Anne Solfjeld Eid, mens hun laster både barn og bagasje opp i den praktiske lastesykkelen sin. Men det er store prisforskjeller på lastesyklene. Les saken