DNB-Silje råder 20-åringer til å spare til alderdommen: –Dette er høyrisikoråd

DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl anbefaler unge voksne «tidlig i 20-årene» til å starte sparingen til alderdommen. Rådene får uavhengige pensjonseksperter til å steile: – Dette er høyrisikoråd som gjør privatøkonomien mer sårbar, sier Geir Ormseth i Forbrukerrådet.

Silje Sandmæl i DNB hevder at «den vanligste feilen man gjør er å ikke starte pensjonssparing tidlig nok».

Hun anbefaler unge voksne å starte sparing til alderdommen «tidlig i 20-årene», selv om pensjonisttilværelsen da ligger ca. et halvt århundre frem i tid.

– Starter du tidlig nok kan du bli millionær som pensjonist. Små summer kan vokse seg veldig store til den dagen du blir pensjonist, sier Sandmæl.

Uavhengige pensjonseksperter er sjokkerte over rådene fra Silje Sandmæl.

Geir Ormseth, seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Siv Dolmen

Seniorrådgiver Geir Ormseth, som jobber med fond i Finansportalen, en uavhengig portal som drives av Forbrukerrådet, mener det tegnes et skremmebilde med stor slagside.

– Unge bør heller spare til bolig og deretter nedbetale på den. Er du i 20- og 30-åra er det en stor tabbe å spare til alderdommen gjennom IPS – individuell pensjonssparing, hvor pengene er låst til du er gammel, sier han.

I en artikkel på DNBs egne sider nevner Sandmæl både fondssparing, enkeltaksjer og individuell pensjonssparing – IPS – som gode alternativer for unge pensjonssparere i 20-års alderen.

BSU nevnes ikke.

Overfor Dine Penger fastholder Silje Sandmæl rådene sine om å spare til alderdommen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Foto: Dnb, DNB

– Dere plukker ut bruddstykker av det jeg sier og konstruerer en uenighet. Jeg pleier alltid å si at det er svært viktig å spare til bolig, nedbetale gjeld og ha lav gjeldsgrad. Men har du rom, bør du spare til alderdommen. Selv startet jeg da jeg var 21 år, i stedet for å gjøre som nordmenn flest og vente til jeg er 50-60 år, sier Sandmæl.

Hun legger ikke skjul på at hun er irritert over kritikken.

– Men egentlig tror jeg vi er enige. Gjennomsnittsnordmannen sløser bort 1000 kroner i måneden. Mange har rom for å sette av penger til alderdommen, sier Sandmæl – som heller ikke mener det er markedsføring hun driver med.

– Dette er mine råd. Jeg står for dem.



Geir Ormseth mener anbefaling om individuell pensjonssparing til folk i 20-åra rett og slett er «høyrisikoråd».

Knut Røed, økonom og seniorforsker ved Frischsenteret på UiO. Foto: Siv Dolmen

– Da er pengene låst til man er gammel, og kan ikke brukes til å komme seg inn på boligmarkedet, eller til å få gjelden ned. Med mindre gjeld er man mindre sårbar mot arbeidsledighet, langvarig sykdom og skilsmisse. Derfor jeg vil kalle det høyrisikoråd. Andre valg, som sparing i indeksfond, er åpenbart bedre, sier Ormseth.

Han får støtte av økonom og seniorforsker Knut Røed på Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo.

– Her reklameres det for et sparebehov som for de fleste ikke finnes. Uttalelsene er illustrerende for hvordan finansbransjen bygger opp under en usikkerhet for fremtiden, sier Røed.

Finans Norge, finansnæringens bransjeorganisasjon, mener den enkelte selv må bestemme når man skal begynne å spare til pensjonisttilværelsen.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: Fredrik Bjerknes

– Man bør tenke på pensjonssparing gjennom hele arbeidslivet. Det betyr ikke nødvendigvis at man skal spare hele tiden. For de fleste er det viktigste å få kontroll på gjelden, eller alternativt å spare til noe som gir mer avkastning, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

– Hva synes du om rådene om å spare til pensjonisttilværelsen fra man er i begynnelsen av 20-årene?

Staavi tenker seg om i ca. 20 sekunder før han svarer:

– Det kan være riktig for noen. I stedet for å søle bort 500 kroner er det for eksempel mer rasjonelt å spare dem til pensjon, selv om du er 20 år. Er du bånn rasjonell kan det være riktig å forsere nedbetaling av gjeld. Er man 20 år bør prioritet én være å fylle opp BSU, sier Staavi.

